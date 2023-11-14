https://sputniknews.com.tr/20231114/savci-sikayetini-geri-cekti-baris-pehlivana-tahliye-yolu-1077390327.html
Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Hakim şikayetini geri çekti
Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Hakim şikayetini geri çekti
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlanamayan Barış Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Hakim... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T16:06+0300
2023-11-14T16:06+0300
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türkiye
barış pehlivan
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Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.Perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan serbest kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230822/tcknin-mimarlarindan-prof-dr-sozuerden-baris-pehlivan-mutalaasi-ozgurlugunun-onunde-engel-yok-1074839479.html
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Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Hakim şikayetini geri çekti
16:06 14.11.2023 (güncellendi: 16:31 14.11.2023)
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlanamayan Barış Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Hakim Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.
Perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi.
Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan serbest kalacak.