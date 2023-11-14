https://sputniknews.com.tr/20231114/sarallar-grubu-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077383971.html
‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi
‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul Düzenlenen ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:21+0300
2023-11-14T13:21+0300
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ali yerlikaya
‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi
13:21 14.11.2023 (güncellendi: 13:28 14.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul Düzenlenen ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.” dedi.