‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi

© İHA / İstanbul’da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu © İHA /

Ayrıntılar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul Düzenlenen ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.” dedi.