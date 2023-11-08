İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına ilişkin bilgiler verdi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Komisyondaki görüşmeler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunumu ile başladı. Yerlikaya sunumunda 2023 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
İlk olarak terörle mücadele konusunda açıklama yapan Yerlikaya şunları söyledi:
“1 Ocak 2023-1 Kasım 2023 itibarıyla; İHA’larımız, SİHA’larımız ve İKU’larımız 38.933 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 054’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin756 operasyon yapıldı. Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’ye yönelik; 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ’e yönelik; bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi (226’sı sağ, 1’i teslim). 2 bin057 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı, 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi”
Organize suç örgütleri ile mücadele
Son zamanlarda organize suç örgütlerine yönelik artan operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya şunları söyledi:
“1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda, 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 800’ü tutuklandı, bin 481’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1’i uluslararası, 13’ü ulusal, 33’ü bölgesel, 253’ü yerel organize suç örgütü çökertildi.”
Uyuşturucu ile mücadele
Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele konusunda şu rakamları paylaştı:
“Uyuşturucuyla mücadelede, bu kararlığımızı gösteren rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum: Son 10 ayda; Uyuşturucuyla mücadelede 197 bin 354 operasyon düzenlendi. 23 bin 973 şahıs tutuklandı, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek”
Siber suçlar ile mücadele
Siber suçlara yönelik mücadelenin de devam ettiğini belirten Yerlikaya komisyona şu bilgileri verdi:
“1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 550 bin 298 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında Aynı dönemde bilişim sistemlerine yönelik; 162 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 563 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 140’ı tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 710 operasyonda, 2 bin 405 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 982’si tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda; 187 operasyon yapıldı. Bin 153 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 309’u tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 632 operasyonda; 2 bin 650 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 71’i tutuklandı.”
Göçmen kaçakçılığı
Yasa dışı göçmen kaçakçılığı için ise Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
“Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904. İkamet izni ile kalanlar: 1 milyon 129 bin 614. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 080 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, Bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da Aynı dönemde, 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.”