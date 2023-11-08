İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904. İkamet izni ile kalanlar: 1 milyon 129 bin 614. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 080 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, Bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da Aynı dönemde, 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.”