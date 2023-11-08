İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
89 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
13:34
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı sonrası dengeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Blinken’ın Ankara’da Gazze’den sivillerin tahliyesine dair sözlerinin kasıtlı olduğunu düşünüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
18:35
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların ekonomiye katkısı
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:38
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231108/icisleri-bakani-yerlikaya-son-10-ayda-organize-suc-orgutlerine-yonelik-370-operasyon-duzenlendi-1077187167.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya terör, organize... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T11:30+0300
2023-11-08T11:30+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
tbmm
tbmm plan ve bütçe komisyonu
göçmen
terörle mücadele
terör operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076767578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad725b925d3eaec1b9faed521c177998.jpg
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Komisyondaki görüşmeler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunumu ile başladı. Yerlikaya sunumunda 2023 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.İlk olarak terörle mücadele konusunda açıklama yapan Yerlikaya şunları söyledi:Organize suç örgütleri ile mücadeleSon zamanlarda organize suç örgütlerine yönelik artan operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya şunları söyledi:Uyuşturucu ile mücadeleBakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele konusunda şu rakamları paylaştı:Siber suçlar ile mücadeleSiber suçlara yönelik mücadelenin de devam ettiğini belirten Yerlikaya komisyona şu bilgileri verdi:Göçmen kaçakçılığıYasa dışı göçmen kaçakçılığı için ise Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231108/bakan-yerlikaya-20-eylul-itibariyla-cadirda-kalan-vatandasimiz-bulunmuyor-1077185753.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076767578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_850b9ecd70819f00a0b835e0948589ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu, göçmen, terörle mücadele, terör operasyonu
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu, göçmen, terörle mücadele, terör operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon düzenlendi

11:30 08.11.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına ilişkin bilgiler verdi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ele alındı. Komisyondaki görüşmeler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunumu ile başladı. Yerlikaya sunumunda 2023 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
İlk olarak terörle mücadele konusunda açıklama yapan Yerlikaya şunları söyledi:
“1 Ocak 2023-1 Kasım 2023 itibarıyla; İHA’larımız, SİHA’larımız ve İKU’larımız 38.933 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 054’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin756 operasyon yapıldı. Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’ye yönelik; 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ’e yönelik; bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi (226’sı sağ, 1’i teslim). 2 bin057 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı, 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi”

Organize suç örgütleri ile mücadele

Son zamanlarda organize suç örgütlerine yönelik artan operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya şunları söyledi:
“1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında: Organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda, 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 800’ü tutuklandı, bin 481’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1’i uluslararası, 13’ü ulusal, 33’ü bölgesel, 253’ü yerel organize suç örgütü çökertildi.”

Uyuşturucu ile mücadele

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele konusunda şu rakamları paylaştı:
“Uyuşturucuyla mücadelede, bu kararlığımızı gösteren rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum: Son 10 ayda; Uyuşturucuyla mücadelede 197 bin 354 operasyon düzenlendi. 23 bin 973 şahıs tutuklandı, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek”

Siber suçlar ile mücadele

Siber suçlara yönelik mücadelenin de devam ettiğini belirten Yerlikaya komisyona şu bilgileri verdi:

“1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 550 bin 298 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında Aynı dönemde bilişim sistemlerine yönelik; 162 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 563 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 140’ı tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 710 operasyonda, 2 bin 405 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 982’si tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda; 187 operasyon yapıldı. Bin 153 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 309’u tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 632 operasyonda; 2 bin 650 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 71’i tutuklandı.”

Deprem ve çadır - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya: 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor
10:57

Göçmen kaçakçılığı

Yasa dışı göçmen kaçakçılığı için ise Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
“Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısı: 3 milyon 254 bin 904. İkamet izni ile kalanlar: 1 milyon 129 bin 614. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar: 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 080 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, Bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da Aynı dönemde, 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала