https://sputniknews.com.tr/20231108/bakan-yerlikaya-20-eylul-itibariyla-cadirda-kalan-vatandasimiz-bulunmuyor-1077185753.html
Bakan Yerlikaya: 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
çadır
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, deprem bölgesine ilişkin son durumu paylaştı:
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deprem, çadır
Bakan Yerlikaya: 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor
10:57 08.11.2023 (güncellendi: 11:00 08.11.2023) Abone ol
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor." dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, deprem bölgesine ilişkin son durumu paylaştı:
Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65’i yıkılıp enkazı kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor.