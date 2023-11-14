https://sputniknews.com.tr/20231114/rusya-ve-macaristan-paks-2-nukleer-enerji-santralinin-insasi-icin-anlasti--1077394172.html
Rusya ve Macaristan, Paks-2 nükleer enerji santralinin inşası için anlaştı
Rusya ve Macaristan, Paks-2 nükleer enerji santralinin inşası için anlaştı
Rusya ve Macaristan, Paks-2 NGS için 2030'ların başında faaliyete geçecek şekilde anlaştığını duyurdu. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T17:14+0300
2023-11-14T17:14+0300
2023-11-14T17:14+0300
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Rosatom Başkanı Alexey Likhachev ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre Paks-2 nükleer enerji santralinin 2030'lu yılların başına kadar sürecek inşaat programını imzalandı. İki yetkili Paks'taki şantiyeyi ziyaret ederek nükleer santralin iki yeni ünitesinin inşasına yönelik projenin uygulanmasını görüştü. "Bir çalışma programı imzaladık. Nükleer santrali 2030'ların başında çalışmaya başlayacak" diyen Szijjarto, Likhachev ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi. Likhachev ayrıca şu anda Rosatom tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlü 14 güç ünitesinin dünya çapında yapım aşamasında olduğunu söyledi. Bunlardan ikisi Macaristan'da inşa ediliyor. Likhachev, "Paks-2 nükleer enerji santrali projesine özel önem veriyoruz ve buraya çok fazla kaynak ayırıyoruz. Bu projeye olan ilgi artacak. Rosatom, Paks'ta en iyi teknolojilerini ve en deneyimli personelini kullanıyor. Ülkelerimiz arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi bizim için büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.Szijjarto'ya Paks 2 projesinin hazırlanması ve uygulanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür eden Likhachev, Szijjarto'nun sadece Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı değil, aynı zamanda Nükleer Enerji Bakanı da olabileceği esprisini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html
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macaristan, rusya, nükleer, nükleer santral, nükleer santraller, rosatom, enerji, rusya enerji bakanlığı
macaristan, rusya, nükleer, nükleer santral, nükleer santraller, rosatom, enerji, rusya enerji bakanlığı
Rusya ve Macaristan, Paks-2 nükleer enerji santralinin inşası için anlaştı
Rusya ve Macaristan, Paks-2 NGS için 2030'ların başında faaliyete geçecek şekilde anlaştığını duyurdu.
Rosatom Başkanı Alexey Likhachev ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre Paks-2 nükleer enerji santralinin 2030'lu yılların başına kadar sürecek inşaat programını imzalandı.
İki yetkili Paks'taki şantiyeyi ziyaret ederek nükleer santralin iki yeni ünitesinin inşasına yönelik projenin uygulanmasını görüştü. "Bir çalışma programı imzaladık. Nükleer santrali 2030'ların başında çalışmaya başlayacak" diyen Szijjarto, Likhachev ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi.
Likhachev ayrıca şu anda Rosatom tarafından tasarlanan VVER-1200 reaktörlü 14 güç ünitesinin dünya çapında yapım aşamasında olduğunu söyledi. Bunlardan ikisi Macaristan'da inşa ediliyor.
Likhachev, "Paks-2 nükleer enerji santrali projesine özel önem veriyoruz ve buraya çok fazla kaynak ayırıyoruz. Bu projeye olan ilgi artacak. Rosatom, Paks'ta en iyi teknolojilerini ve en deneyimli personelini kullanıyor. Ülkelerimiz arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi bizim için büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.
Szijjarto'ya Paks 2 projesinin hazırlanması ve uygulanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür eden Likhachev, Szijjarto'nun sadece Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı değil, aynı zamanda Nükleer Enerji Bakanı da olabileceği esprisini yaptı.