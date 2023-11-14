https://sputniknews.com.tr/20231114/patrusev-libya-ulusal-guvenlik-danismani-busnafla-libyanin-guvenligini-istisare-etti-1077347042.html

Patruşev, Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı Buşnaf'la Libya'nın güvenliğini istişare etti

Patruşev, Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı Buşnaf'la Libya'nın güvenliğini istişare etti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf'la Moskova'da bir araya geldi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T00:56+0300

2023-11-14T00:56+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ve Buşnaf, Rusya ve Libya'nın güvenlik konseyleri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasındaki işbirliği konularını masaya yatırdı.Libya'nın güvenliğiyle ilgili mevcut durum hakkında görüş alışverişi yapan Patruşev ve Buşnaf, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki son durumu değerlendirdi. Acil durumların önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğini ele alan taraflar, terörle mücadele faaliyetleri üzerinde de özellikle durdu.

https://sputniknews.com.tr/20231031/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-ortadogudaki-son-krizi-abd-kiskirtti-1076926503.html

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