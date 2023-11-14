https://sputniknews.com.tr/20231114/olta-ile-1-metre-60-santimetre-uzunlugunda-balik-tuttu-1077367169.html
Olta ile 1 metre 60 santimetre uzunluğunda balık tuttu
Olta ile 1 metre 60 santimetre uzunluğunda balık tuttu
Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 41 kilogram ağırlığında Akya (kuzu) balığı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T02:44+0300
2023-11-14T02:44+0300
2023-11-14T02:44+0300
yaşam
balıkçı
balık
akya
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Alanya ilçesinde yaşayan Rüştü Mert Kesmen, tekneyle Alanya Kalesi açıklarında olta ile balık avlamaya gitti.Denize olta bırakan Kesmen, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan Kesmen, iğnenin ucunda büyük bir Akya görünce şaşırdı.Arkadaşıyla zorlukla tekneye çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Kesmen, yakaladıkları balığın yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.Amatör balıkçı Kesmen, kıyıya yanaştıklarında tuttukları 41 kilogramlık kuzu balığını sırtında taşıdı.Kesmen'in bu anlarını, arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/giresunda-balikcilarin-agina-balik-yerine-ayi-takildi-1076543859.html
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balıkçı, balık, akya
Olta ile 1 metre 60 santimetre uzunluğunda balık tuttu
Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda, 41 kilogram ağırlığında Akya (kuzu) balığı takıldı.
Alanya ilçesinde yaşayan Rüştü Mert Kesmen, tekneyle Alanya Kalesi açıklarında olta ile balık avlamaya gitti.
Denize olta bırakan Kesmen, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan Kesmen, iğnenin ucunda büyük bir Akya görünce şaşırdı.
Arkadaşıyla zorlukla tekneye çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Kesmen, yakaladıkları balığın yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.
Amatör balıkçı Kesmen, kıyıya yanaştıklarında tuttukları 41 kilogramlık kuzu balığını sırtında taşıdı.
Kesmen'in bu anlarını, arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.