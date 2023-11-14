Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Esad, Erdoğan ile şimdi el sıkışmanın bir faydası olmayacağını düşünüyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231114/micotakis-cumhurbaskani-erdogani-aralik-ayinda-yunanistanda-agirlamak-istiyorum-1077385276.html
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:41+0300
2023-11-14T13:47+0300
dünya
kiryakos miçotakis
yunanistan
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmen mutabakatı
yunan
yunan askerleri
yunan dışişleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075633366_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9d8e37aae4e7326ad580d47033b1a3b1.jpg
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katılan Miçotakis, "(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor" diye konuştu. Miçotakis, konuşmasında, mevcut sorunları ele almak için Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında daha yakın bir diyaloğun öneminin altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil" dedi.Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik işbirliğini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.Aynı panelde konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi lideri Friedrich Merz de Miçotakis'in görüşlerini paylaştığını ve Erdoğan ile diyaloğu desteklediğini söyledi. Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'da Berlin'e yapmayı planladığı ziyarete atıfta bulunarak "Konuşmak için doğru zaman" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/turkiye-ile-yunanistan-arasinda-iletisim-noktasi-mekanizmasi-kuruluyor-1077358701.html
yunanistan
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075633366_68:0:1563:1121_1920x0_80_0_0_58d4862113869825e281877f5313cfd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kiryakos miçotakis, yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, hamas, israil, israil-filistin, filistin
kiryakos miçotakis, yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, türkiye, hamas, israil, israil-filistin, filistin

Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istiyorum

13:41 14.11.2023 (güncellendi: 13:47 14.11.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis
Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA
Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katılan Miçotakis, "(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor" diye konuştu.
Miçotakis, konuşmasında, mevcut sorunları ele almak için Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında daha yakın bir diyaloğun öneminin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere aralık ayında Yunanistan'da ağırlamak istediğini belirten Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yunanistan'da ağırlamamak için bir neden değil" dedi.
Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik işbirliğini de ele alacaklarını sözlerine ekledi.
Aynı panelde konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi lideri Friedrich Merz de Miçotakis'in görüşlerini paylaştığını ve Erdoğan ile diyaloğu desteklediğini söyledi. Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'da Berlin'e yapmayı planladığı ziyarete atıfta bulunarak "Konuşmak için doğru zaman" dedi.
Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
TÜRKİYE
Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor
Dün, 20:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала