https://sputniknews.com.tr/20231113/turkiye-ile-yunanistan-arasinda-iletisim-noktasi-mekanizmasi-kuruluyor-1077358701.html
Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor
Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında iki ülke arasında iletişim... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T20:15+0300
2023-11-13T20:15+0300
2023-11-13T20:30+0300
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
yunanistan
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Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu bugün gerçekleşti.Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ve büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşan heyetlerin katıldığı toplantıda, her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.Olumlu bir havada gerçekleştiği belirtilen toplantıda, her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar verdi.Bir sonraki toplantının Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/emekli-albay-isik-normallesme-icin-yunanistan-6-baslikta-adim-atmali-1077271447.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor
20:15 13.11.2023 (güncellendi: 20:30 13.11.2023)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında iki ülke arasında iletişim noktası mekanizması kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu bugün gerçekleşti.
Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ve büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşan heyetlerin katıldığı toplantıda, her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.
Olumlu bir havada gerçekleştiği belirtilen toplantıda, her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar verdi.
Bir sonraki toplantının Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi.