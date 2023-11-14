https://sputniknews.com.tr/20231114/letonyali-bakana-telefon-sakasi-kieve-yardim-etmekten-memnun-degiliz-ancak-baska-secenek-yok-1077394295.html
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz ancak başka seçenek yok'
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz ancak başka seçenek yok'
Telefon şakasına maruz kalan ve Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Kiev'e yardım etmekten memnun... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T20:55+0300
2023-11-14T20:55+0300
2023-11-14T20:55+0300
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Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, kendilerini Afrikalı bir siyasetçi gibi tanıtarak Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins'e telefon şakası yaptı.Karins, konuşma sırasında "Bu savaşın çabuk bitmeyeceğini anlıyoruz. Bu hepimize pahalıya mal olacak zira Ukraynalılara her zaman yardım ediyoruz. Sonuç olarak bu, Ukrayna'ya yardım için para harcamak anlamına geliyor. Biz de bundan memnun değiliz ama başka bir seçenek de göremiyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya'ya yönelik ambargonun ancak tüm AB ülkelerinin bunu eş zamanlı olarak uygulaması halinde bir anlam ifade edeceğini söyleyen Karins, aksi takdirde ticaretin Finlandiya, Litvanya ve Estonya gibi ülkeler üzerinden devam edeceğini belirtti.Daha önce Karins, Letonya'nın GSYİH'sinin yüzde 1.3'ünden fazlasını Ukrayna'ya yardım olarak gönderdiğini ve yüzde 1'den fazlasının Kiev'in savunma ihtiyaçlarına yönlendirildiğini açıklamıştı. Letonya, ordu envanterindeki Stinger tipi füzesavar komplekslerinin tamamını Kiev'e göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/telefon-sakasina-kanan-meloniden-kievi-kizdiracak-itiraf-herkes-ukraynadan-usandi-1076964028.html
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ukrayna, letonya, krisjanis karins, kiev, avrupa, avrupa birliği
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz ancak başka seçenek yok'
Telefon şakasına maruz kalan ve Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Kiev'e yardım etmekten memnun olmadıklarını fakat başka seçenekleri olmadığını itiraf etti.
Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, kendilerini Afrikalı bir siyasetçi gibi tanıtarak Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins'e telefon şakası yaptı.
Karins, konuşma sırasında "Bu savaşın çabuk bitmeyeceğini anlıyoruz. Bu hepimize pahalıya mal olacak zira Ukraynalılara her zaman yardım ediyoruz. Sonuç olarak bu, Ukrayna'ya yardım için para harcamak anlamına geliyor. Biz de bundan memnun değiliz ama başka bir seçenek de göremiyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yönelik ambargonun ancak tüm AB ülkelerinin bunu eş zamanlı olarak uygulaması halinde bir anlam ifade edeceğini söyleyen Karins, aksi takdirde ticaretin Finlandiya, Litvanya ve Estonya gibi ülkeler üzerinden devam edeceğini belirtti.
Daha önce Karins, Letonya'nın GSYİH'sinin yüzde 1.3'ünden fazlasını Ukrayna'ya yardım olarak gönderdiğini ve yüzde 1'den fazlasının Kiev'in savunma ihtiyaçlarına yönlendirildiğini açıklamıştı. Letonya, ordu envanterindeki Stinger tipi füzesavar komplekslerinin tamamını Kiev'e göndermişti.