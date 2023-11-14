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KRT TV, Türkiye Değişim Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat'a satıldı
KRT TV, Türkiye Değişim Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat'a satıldı
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün bir süredir ilgilendiği iddia edilen KRT TV satıldı. Kanalın yeni sahibi, Sarıgül’ün kurduğu TDP’de genel başkan yardımcısı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:44+0300
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yaşam
krt tv
fırat bozfırat
televizyon
mustafa sarıgül
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Bir süredir Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e satılacağı iddialarıyla gündemde olan KRT'nin satışı gerçekleşti.Kanalın yeni sahibi Fırat Bozfırat oldu. Bozfırat, Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.Öte yandan KRT’nin sahibi Ali Fırat Atabaş ve KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut’un çalışanlara açıklama yaptığı öğrenildi. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu. Bulut, "5 yıldır sürdürdüğüm KRT Tv Genel Müdürlüğü görevinden kendi isteğimle ayrıldım. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.'Sarıgül'ün değil benim kanalım'KRT televizyonunun yeni sahibi Bozfırat, MedyaRadar'a konuştu ve "Mustafa Sarıgül'ün KRT'yle uzaktan yakından bağı yok, kanalın sahibi benim. Çok konuşulacak projeleri hayata geçireceğiz. Yeni ekran yüzleri ve yepyeni programlarla KRT Türkiye’nin yeni merkez medyası olacak” şeklinde konuştu.Fırat Bozfırat kimdir?Gaziantep doğumlu olan Fırat Bozfırat mimar fakültesi mezunudur.Bozfırat, Türkiye Değişim Partisi"nde Sosyal Politikalar ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Fırat Bozfırat, 2022 yılında Yeşim Yılmaz ile evlendi.
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KRT TV, Türkiye Değişim Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat'a satıldı

13:44 14.11.2023 (güncellendi: 13:51 14.11.2023)
© Fotoğraf : krt tvKRT TV
KRT TV - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© Fotoğraf : krt tv
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün bir süredir ilgilendiği iddia edilen KRT TV satıldı. Kanalın yeni sahibi, Sarıgül’ün kurduğu TDP’de genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat oldu.
Bir süredir Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’e satılacağı iddialarıyla gündemde olan KRT'nin satışı gerçekleşti.
Kanalın yeni sahibi Fırat Bozfırat oldu. Bozfırat, Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Öte yandan KRT’nin sahibi Ali Fırat Atabaş ve KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut’un çalışanlara açıklama yaptığı öğrenildi. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu. Bulut, "5 yıldır sürdürdüğüm KRT Tv Genel Müdürlüğü görevinden kendi isteğimle ayrıldım. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

'Sarıgül'ün değil benim kanalım'

KRT televizyonunun yeni sahibi Bozfırat, MedyaRadar'a konuştu ve "Mustafa Sarıgül'ün KRT'yle uzaktan yakından bağı yok, kanalın sahibi benim. Çok konuşulacak projeleri hayata geçireceğiz. Yeni ekran yüzleri ve yepyeni programlarla KRT Türkiye’nin yeni merkez medyası olacak” şeklinde konuştu.

Fırat Bozfırat kimdir?

Gaziantep doğumlu olan Fırat Bozfırat mimar fakültesi mezunudur.
Bozfırat, Türkiye Değişim Partisi"nde Sosyal Politikalar ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.
Fırat Bozfırat, 2022 yılında Yeşim Yılmaz ile evlendi.
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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