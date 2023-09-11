https://sputniknews.com.tr/20230911/mustafa-sarigul-vedat-milora-seslendi-sevgili-vedat-birak-patlicani-gel-can-erzincana-1075379186.html

Mustafa Sarıgül Vedat Milor'a seslendi: 'Sevgili Vedat, bırak patlıcanı gel can Erzincan'a'

Mustafa Sarıgül Vedat Milor'a seslendi: 'Sevgili Vedat, bırak patlıcanı gel can Erzincan'a'

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medyadan patlıcan yemekten sıkılanlara yönelik yaptığı paylaşımına, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

yaşam

mustafa sarıgül

vedat milor

patlıcan

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Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir." açıklamasında bulundu.Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'un ''Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir'' tweetine hitaben sosyal medyadan seslenerek bir video çekti. Sarıgül paylaştığı video da ''Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör'' diyerek seslendi.O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.

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Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, vedat milor, patlıcan