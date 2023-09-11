https://sputniknews.com.tr/20230911/mustafa-sarigul-vedat-milora-seslendi-sevgili-vedat-birak-patlicani-gel-can-erzincana-1075379186.html
Mustafa Sarıgül Vedat Milor'a seslendi: 'Sevgili Vedat, bırak patlıcanı gel can Erzincan'a'
Mustafa Sarıgül Vedat Milor'a seslendi: 'Sevgili Vedat, bırak patlıcanı gel can Erzincan'a'
Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medyadan patlıcan yemekten sıkılanlara yönelik yaptığı paylaşımına, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
yaşam
mustafa sarıgül
vedat milor
patlıcan
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Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir." açıklamasında bulundu.Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'un ''Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir'' tweetine hitaben sosyal medyadan seslenerek bir video çekti. Sarıgül paylaştığı video da ''Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör'' diyerek seslendi.O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.
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mustafa sarıgül, vedat milor, patlıcan
mustafa sarıgül, vedat milor, patlıcan
Mustafa Sarıgül Vedat Milor'a seslendi: 'Sevgili Vedat, bırak patlıcanı gel can Erzincan'a'
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Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medyadan patlıcan yemekten sıkılanlara yönelik yaptığı paylaşımına, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den videolu yanıt geldi.
Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir." açıklamasında bulundu.
Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'un ''Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir'' tweetine hitaben sosyal medyadan seslenerek bir video çekti. Sarıgül paylaştığı video da ''Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör'' diyerek seslendi.
O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı.