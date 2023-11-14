https://sputniknews.com.tr/20231114/kilicdaroglu-aktif-siyasete-devam-edecek-mi-1077372404.html
Kılıçdaroğlu aktif siyasete devam edecek mi?
Kılıçdaroğlu aktif siyasete devam edecek mi?
CHP’de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu öğrenildi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T09:51+0300
2023-11-14T09:51+0300
2023-11-14T09:51+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
vakıf
siyaset
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına nasıl şekil vereceği merak konusu.T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; Kılıçdaroğlu yeni bir vakıf kuracak ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.Görgülü, haberinde sürece dair şu ayrıntıları verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231109/1077238765.html
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kemal kılıçdaroğlu, vakıf, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, vakıf, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu aktif siyasete devam edecek mi?
CHP’de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete bir vakıfla devam etme hazırlığında olduğu öğrenildi.
Genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına nasıl şekil vereceği merak konusu.
T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; Kılıçdaroğlu yeni bir vakıf kuracak ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak.
Görgülü, haberinde sürece dair şu ayrıntıları verdi:
"Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak."