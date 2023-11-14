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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/ingilterede-gorevden-alinan-icisleri-bakani-braverman-basbakan-sunaki-ihanetle-sucladi-1077402559.html
İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman, Başbakan Sunak'ı 'ihanetle' suçladı
İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman, Başbakan Sunak'ı 'ihanetle' suçladı
İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen ve dün görevden alınan İçişleri Bakanı Suella... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T23:33+0300
2023-11-14T23:33+0300
ingiltere
israil- filistin çatışması
avrupa
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Braverman, dün İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.Suella Braverman, mektubunda görev süresi boyunca başarılı olduğunu savunarak, "Yaz aylarındaki liderlik yarışında parti üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmanıza ve dolayısıyla Başbakan olmak için kişisel yetkiniz olmamasına rağmen, temel politika öncelikleri konusunda bana verdiğiniz kesin güvenceler nedeniyle sizi (Sunak'ı) desteklemeyi kabul etmiştim" ifadesini kullandı.Sunak'ı, yasa dışı göçün azaltılması, göçmen teknelerinin geçişi ve Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin konulardaki yürüttüğü temel politikaları "her birini açıkça ve defalarca yerine getirmemekle" suçlayan Braverman, Başbakan'ı halka verdiği söze ihanet etmekle itham etti.Braverman ayrıca, geçen hafta Londra'daki Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlenmesine engel olmadığı gerekçesiyle, Sunak'ın, "belirsiz, zayıf ve İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun" olduğunu öne sürdü.Başbakanlık Ofisi: Başbakan sözlere değil, eylemlere inanırBaşbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcüye, Braverman'ın Başbakan Sunak'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır." yanıtını verdi.Braverman'ın Filistin gösterileri üzerinden polisle yaşadığı gerginlik, tartışmalara yol açmıştıİngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen Braverman, dün Başbakan tarafından görevden alınmıştı.Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.Başbakan Sunak, dün, görevden aldığı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atamıştı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231113/eski-ingiltere-basbakani-david-cameron-yeni-disisleri-bakani-oldu-siyasi-kariyeri-nasil-degisti-1077340477.html
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İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman, Başbakan Sunak'ı 'ihanetle' suçladı

23:33 14.11.2023
© AP Photo / Phil NobleRishi Sunak - Suella Braverman
Rishi Sunak - Suella Braverman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Phil Noble
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İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen ve dün görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman, Başbakan Rishi Sunak'ı "halka ihanetle" suçladı.
Braverman, dün İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Suella Braverman, mektubunda görev süresi boyunca başarılı olduğunu savunarak, "Yaz aylarındaki liderlik yarışında parti üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmanıza ve dolayısıyla Başbakan olmak için kişisel yetkiniz olmamasına rağmen, temel politika öncelikleri konusunda bana verdiğiniz kesin güvenceler nedeniyle sizi (Sunak'ı) desteklemeyi kabul etmiştim" ifadesini kullandı.
Sunak'ı, yasa dışı göçün azaltılması, göçmen teknelerinin geçişi ve Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin konulardaki yürüttüğü temel politikaları "her birini açıkça ve defalarca yerine getirmemekle" suçlayan Braverman, Başbakan'ı halka verdiği söze ihanet etmekle itham etti.
Braverman ayrıca, geçen hafta Londra'daki Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlenmesine engel olmadığı gerekçesiyle, Sunak'ın, "belirsiz, zayıf ve İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun" olduğunu öne sürdü.

Başbakanlık Ofisi: Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcüye, Braverman'ın Başbakan Sunak'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır." yanıtını verdi.

Braverman'ın Filistin gösterileri üzerinden polisle yaşadığı gerginlik, tartışmalara yol açmıştı

İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen Braverman, dün Başbakan tarafından görevden alınmıştı.
Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.
Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.
Başbakan Sunak, dün, görevden aldığı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atamıştı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.
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