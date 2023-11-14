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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/fsbden-operasyon-celyabinskte-teror-saldirisi-onlendi-1077395594.html
FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi
FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çelyabinsk'te bir idari binaya terör saldırısının önlendiğini ve patlayıcı hazırladığından şüphelenilen bir kişinin... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T21:32+0300
2023-11-14T21:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
casus
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terör saldırısı
çelyabinsk
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FSB Çelyabinsk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çelyabinsk kentinde terör saldırısı planlayan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Çelyabinsk Bölgesi sakini olduğu belirtilen şahsın yakalanma anlarına ait görüntüleri yayınlayan FSB, zanlının terör saldırısı için kendi hazırladığı el bombalarını kullanmayı planladığını bildirdi.FSB, Ukrayna merkezli bir aşırı sağcı örgütün ideolojisini benimseyen zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulduğunu ifade etti.FSB, zanlı hakkında suça kastetme ve terör saldırısı planlama suçlarından dava açıldığını belirtirken zanlının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini de kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/fsb-eski-ukrayna-milletvekili-tsareve-yonelik-silahli-saldirinin-koordinatorunu-yakaladi-1076928307.html
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FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi

21:32 14.11.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çelyabinsk'te bir idari binaya terör saldırısının önlendiğini ve patlayıcı hazırladığından şüphelenilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB Çelyabinsk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çelyabinsk kentinde terör saldırısı planlayan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çelyabinsk Bölgesi sakini olduğu belirtilen şahsın yakalanma anlarına ait görüntüleri yayınlayan FSB, zanlının terör saldırısı için kendi hazırladığı el bombalarını kullanmayı planladığını bildirdi.
FSB, Ukrayna merkezli bir aşırı sağcı örgütün ideolojisini benimseyen zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulduğunu ifade etti.
FSB, zanlı hakkında suça kastetme ve terör saldırısı planlama suçlarından dava açıldığını belirtirken zanlının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini de kaydetti.
eski Ukrayna milletvekili Oleg Tsarev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Ukrayna krizi
FSB, eski Ukrayna milletvekili Tsarev'e yönelik silahlı saldırının koordinatörünü yakaladı
1 Kasım, 00:23
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