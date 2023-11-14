https://sputniknews.com.tr/20231114/fsbden-operasyon-celyabinskte-teror-saldirisi-onlendi-1077395594.html

FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi

FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çelyabinsk'te bir idari binaya terör saldırısının önlendiğini ve patlayıcı hazırladığından şüphelenilen bir kişinin... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T21:32+0300

2023-11-14T21:32+0300

2023-11-14T21:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

casus

terör

terör saldırısı

çelyabinsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg

FSB Çelyabinsk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çelyabinsk kentinde terör saldırısı planlayan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Çelyabinsk Bölgesi sakini olduğu belirtilen şahsın yakalanma anlarına ait görüntüleri yayınlayan FSB, zanlının terör saldırısı için kendi hazırladığı el bombalarını kullanmayı planladığını bildirdi.FSB, Ukrayna merkezli bir aşırı sağcı örgütün ideolojisini benimseyen zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulduğunu ifade etti.FSB, zanlı hakkında suça kastetme ve terör saldırısı planlama suçlarından dava açıldığını belirtirken zanlının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini de kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/fsb-eski-ukrayna-milletvekili-tsareve-yonelik-silahli-saldirinin-koordinatorunu-yakaladi-1076928307.html

ukrayna

rusya

çelyabinsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), casus, terör, terör saldırısı, çelyabinsk