https://sputniknews.com.tr/20231114/fsbden-operasyon-celyabinskte-teror-saldirisi-onlendi-1077395594.html
FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi
FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çelyabinsk'te bir idari binaya terör saldırısının önlendiğini ve patlayıcı hazırladığından şüphelenilen bir kişinin... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T21:32+0300
2023-11-14T21:32+0300
2023-11-14T21:32+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
casus
terör
terör saldırısı
çelyabinsk
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FSB Çelyabinsk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çelyabinsk kentinde terör saldırısı planlayan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Çelyabinsk Bölgesi sakini olduğu belirtilen şahsın yakalanma anlarına ait görüntüleri yayınlayan FSB, zanlının terör saldırısı için kendi hazırladığı el bombalarını kullanmayı planladığını bildirdi.FSB, Ukrayna merkezli bir aşırı sağcı örgütün ideolojisini benimseyen zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulduğunu ifade etti.FSB, zanlı hakkında suça kastetme ve terör saldırısı planlama suçlarından dava açıldığını belirtirken zanlının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini de kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/fsb-eski-ukrayna-milletvekili-tsareve-yonelik-silahli-saldirinin-koordinatorunu-yakaladi-1076928307.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), casus, terör, terör saldırısı, çelyabinsk
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), casus, terör, terör saldırısı, çelyabinsk
FSB'den operasyon: Çelyabinsk'te terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çelyabinsk'te bir idari binaya terör saldırısının önlendiğini ve patlayıcı hazırladığından şüphelenilen bir kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB Çelyabinsk Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çelyabinsk kentinde terör saldırısı planlayan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çelyabinsk Bölgesi sakini olduğu belirtilen şahsın yakalanma anlarına ait görüntüleri yayınlayan FSB, zanlının terör saldırısı için kendi hazırladığı el bombalarını kullanmayı planladığını bildirdi.
FSB, Ukrayna merkezli bir aşırı sağcı örgütün ideolojisini benimseyen zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulduğunu ifade etti.
FSB, zanlı hakkında suça kastetme ve terör saldırısı planlama suçlarından dava açıldığını belirtirken zanlının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini de kaydetti.