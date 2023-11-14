https://sputniknews.com.tr/20231114/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreterinin-ortadogu-baris-sureci-ozel-koordinatoru-ile-gorustu--1077399101.html

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefonda Gazze’deki durumu görüştü. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T20:04+0300

2023-11-14T20:04+0300

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hakan fidan

bm

birleşmiş milletler (bm)

israil- filistin çatışması

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile bu telefonda görüştü. Gazze’nin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dedi. Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

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