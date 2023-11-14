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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/diplomatik-kaynak-turkiye-gazzeye-yonelik-cabalarinda-batidan-destek-gormedi-1077373072.html
Diplomatik kaynak: Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi
Diplomatik kaynak: Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi
Başkent Ankara’da, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen faaliyetlerin Batı’da nasıl yankılandığını... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:22+0300
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israil- filistin çatışması
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filistin
gazze
gazze şeridi
türkiye
recep tayyip erdoğan
almanya
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Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Sputnik’e konuşan diplomat, Ankara'nın Gazze'deki durumu çözmeye yönelik arabuluculuk çabalarında henüz Batı'dan yardım görmediğine dikkat çekerken, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında net bir tablo görmeyi umduklarının altını çizdi.17 Kasım’da Erdoğan'ın Berlin ziyareti gerçekleştireceğini hatırlatan kaynak, “Henüz bölgede barışı sağlamak adına Batı'dan yardım görmüyoruz. Tam tersine saldırgan tarafa destek verildiğini görüyoruz. Türkiye, esir takası sürecinde tarafları müzakere masasına oturtmaya, her türlü arabuluculuğu sağlamaya çalışıyor. Ancak Batılı ülkelerden destek yok” ifadelerini kullandı.Diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Berlin ziyaretinin, Türkiye’nin arabuluculuğuna Batı’dan destek konusundaki durumu netleştireceğini belirtirken, sözlerini, “Bu ziyarette Batı’dan net bir resim görmeyi, net mesajlar duymayı umuyoruz" diye sonlandırdı.Erdoğan, Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecekİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecekİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyaliYakın zamanda Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün itibariyle Gazze’deki durumun çözümü için ‘telefon diplomasisi’ne yoğun şekilde devam edeceğini vurgularken, Gazze ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağı sinyali vermişti.Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin ardından Gazze'deki durumun çözümü konusunda dünya liderleriyle geleneksel ‘telefon diplomasisi’ne devam edecek. Bölgedeki durumu Rus liderle (Vladimir Putin) görüşeceği muhtemel. Aynı zamanda ülkelerin birçok alanda aktif işbirliği göz önüne alındığında elbette mevcut ikili gündem de geçerli" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/oytun-orhan-turkiyenin-ortadoguya-iliskin-yeni-okumasi-bolgesel-isbirligi-seklinde-1077339782.html
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Diplomatik kaynak: Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi

10:22 14.11.2023 (güncellendi: 10:38 14.11.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© DHA
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Başkent Ankara’da, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen faaliyetlerin Batı’da nasıl yankılandığını değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin Gazze'deki durumu çözmeye yönelik arabuluculuk çabalarında henüz Batı'dan destek görmediğini vurguladı.
Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Sputnik’e konuşan diplomat, Ankara'nın Gazze'deki durumu çözmeye yönelik arabuluculuk çabalarında henüz Batı'dan yardım görmediğine dikkat çekerken, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında net bir tablo görmeyi umduklarının altını çizdi.
17 Kasım’da Erdoğan'ın Berlin ziyareti gerçekleştireceğini hatırlatan kaynak, “Henüz bölgede barışı sağlamak adına Batı'dan yardım görmüyoruz. Tam tersine saldırgan tarafa destek verildiğini görüyoruz. Türkiye, esir takası sürecinde tarafları müzakere masasına oturtmaya, her türlü arabuluculuğu sağlamaya çalışıyor. Ancak Batılı ülkelerden destek yok” ifadelerini kullandı.
Diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Berlin ziyaretinin, Türkiye’nin arabuluculuğuna Batı’dan destek konusundaki durumu netleştireceğini belirtirken, sözlerini, “Bu ziyarette Batı’dan net bir resim görmeyi, net mesajlar duymayı umuyoruz" diye sonlandırdı.

Erdoğan, Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.
21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığından Gazze ile ilgili ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ sinyali

Yakın zamanda Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün itibariyle Gazze’deki durumun çözümü için ‘telefon diplomasisi’ne yoğun şekilde devam edeceğini vurgularken, Gazze ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacağı sinyali vermişti.
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini hatırlatan kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin ardından Gazze'deki durumun çözümü konusunda dünya liderleriyle geleneksel ‘telefon diplomasisi’ne devam edecek. Bölgedeki durumu Rus liderle (Vladimir Putin) görüşeceği muhtemel. Aynı zamanda ülkelerin birçok alanda aktif işbirliği göz önüne alındığında elbette mevcut ikili gündem de geçerli" dedi.
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