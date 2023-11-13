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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T11:18+0300
2023-11-13T11:18+0300
politika
recep tayyip erdoğan
gazze
islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab)
almanya
filistin
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.Zirvelerde İsrail'in Filistin'e saldırılarını gündeme getirdiCumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Gazze başta olmak üzere, işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı.Erdoğan, zirvede, yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir." ifadelerini kullandı.Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ile krizin çözümü için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak ZirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.Zirvede İslam ülkelerinin liderlerine seslenen Erdoğan, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir. İslam dünyası olarak Filistinli kardeşlerimizi elbette sahipsiz ve çaresiz bırakamayız. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi, yol açtığı tahribatı tazmin etmek mecburiyetindedir." diye konuştu.Erdoğan, İslam dünyasının bu sefer diğer krizlerden farklı olarak daha birlik ve beraberlik içinde bir duruş sergilediğini vurguladı.Zirve kapsamında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.Erdoğan, telefon diplomasisini artıracakCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik Türkiye'nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, telefonla ve yüz yüze görüşmeleri artıracağını ifade etti.Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulunda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecekİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
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recep tayyip erdoğan, gazze, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab), almanya, filistin
recep tayyip erdoğan, gazze, islam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (isipab), almanya, filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek

11:18 13.11.2023
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk Devri temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
© AA / Murat Kula
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.
Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Zirvelerde İsrail'in Filistin'e saldırılarını gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Gazze başta olmak üzere, işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı.
Erdoğan, zirvede, yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir." ifadelerini kullandı.
Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ile krizin çözümü için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.
Zirvede İslam ülkelerinin liderlerine seslenen Erdoğan, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir. İslam dünyası olarak Filistinli kardeşlerimizi elbette sahipsiz ve çaresiz bırakamayız. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Batı'nın şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi, yol açtığı tahribatı tazmin etmek mecburiyetindedir." diye konuştu.
Erdoğan, İslam dünyasının bu sefer diğer krizlerden farklı olarak daha birlik ve beraberlik içinde bir duruş sergilediğini vurguladı.
Zirve kapsamında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Gazze'deki masum sivillere yardım ulaştırma çabaları ve çözüm için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Erdoğan, telefon diplomasisini artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik Türkiye'nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, telefonla ve yüz yüze görüşmeleri artıracağını ifade etti.
Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulunda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.

Almanya'dan Avrupa ülkelerine seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.
21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Gazze'ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
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