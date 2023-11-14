https://sputniknews.com.tr/20231114/bakan-yerlikaya-acikladi-51-kilo-kokain-ele-gecirildi-1077369262.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: 51 kilo kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 51 kilo kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T08:30+0300
2023-11-14T08:30+0300
2023-11-14T09:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
kokain
operasyon
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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231114/akaryakitta-tarife-degisti-guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-1077369174.html
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ali yerlikaya, kokain, operasyon
ali yerlikaya, kokain, operasyon
Bakan Yerlikaya açıkladı: 51 kilo kokain ele geçirildi
08:30 14.11.2023 (güncellendi: 09:00 14.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde.