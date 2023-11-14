https://sputniknews.com.tr/20231114/bakan-yerlikaya-acikladi-51-kilo-kokain-ele-gecirildi-1077369262.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 51 kilo kokain ele geçirildi

Bakan Yerlikaya açıkladı: 51 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T08:30+0300

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türkiye

ali yerlikaya

kokain

operasyon

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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231114/akaryakitta-tarife-degisti-guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-1077369174.html

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ali yerlikaya, kokain, operasyon