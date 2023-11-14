https://sputniknews.com.tr/20231114/akaryakitta-tarife-degisti-guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-1077369174.html
Akaryakıtta tarife değişti: Güncel benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıtta tarife değişti: Güncel benzin ve motorin fiyatları
Akartakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile bir aşağı bir yukarı seyrini sürdürürken motorin fiyatları için bugünden geçerli olacak şekilde 1.69 TL... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T08:37+0300
2023-11-14T08:37+0300
2023-11-14T08:37+0300
ekonomi
benzin
motorin
fiyat
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zam
mazot
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Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 80 doların altına kadar çekilerek 3 haftalık düşüş serisine girmişti. Bu gelişme Türkiye'deki son aylarda dalgalı bir seyir izleyen benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde de etkili oldu. Akaryakıt litre fiyatları bugün bir kez daha değişti. Mazota indirimEkim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1.57 TL indirim yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı değişti. Mazot litre fiyatı için 1.69 liralık indirim tabelaya yansıdı. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36.36 TL, Ankara’da 36.96 TL ve İzmir’de ise 37.12 TL’ye geriledi.İSTANBULBenzin: 34,48 TLMotorin: 36,36 TLLPG (Otogaz): 18,24 TLANKARABenzin: 35,14 TLMotorin: 36,96 TLLPG (Otogaz): 18,66 TLİZMİRBenzin: 35,24 TLMotorin: 37,12 TLLPG (Otogaz): 18,31 TL
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benzin, motorin, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, indirim, zam, mazot
benzin, motorin, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, indirim, zam, mazot
Akaryakıtta tarife değişti: Güncel benzin ve motorin fiyatları
Akartakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile bir aşağı bir yukarı seyrini sürdürürken motorin fiyatları için bugünden geçerli olacak şekilde 1.69 TL indirim yapıldı. Peki 14 Kasım 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 80 doların altına kadar çekilerek 3 haftalık düşüş serisine girmişti. Bu gelişme Türkiye'deki son aylarda dalgalı bir seyir izleyen benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde de etkili oldu. Akaryakıt litre fiyatları bugün bir kez daha değişti.
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1.57 TL indirim yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı değişti. Mazot litre fiyatı için 1.69 liralık indirim tabelaya yansıdı. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36.36 TL, Ankara’da 36.96 TL ve İzmir’de ise 37.12 TL’ye geriledi.
İSTANBUL
Benzin: 34,48 TL
Motorin: 36,36 TL
LPG (Otogaz): 18,24 TL
ANKARA
Benzin: 35,14 TL
Motorin: 36,96 TL
LPG (Otogaz): 18,66 TL
İZMİR
Benzin: 35,24 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 18,31 TL