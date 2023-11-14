https://sputniknews.com.tr/20231114/akaryakitta-tarife-degisti-guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-1077369174.html

Akaryakıtta tarife değişti: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta tarife değişti: Güncel benzin ve motorin fiyatları

Akartakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile bir aşağı bir yukarı seyrini sürdürürken motorin fiyatları için bugünden geçerli olacak şekilde 1.69 TL... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T08:37+0300

2023-11-14T08:37+0300

2023-11-14T08:37+0300

ekonomi

benzin

motorin

fiyat

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mazot

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Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 80 doların altına kadar çekilerek 3 haftalık düşüş serisine girmişti. Bu gelişme Türkiye'deki son aylarda dalgalı bir seyir izleyen benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde de etkili oldu. Akaryakıt litre fiyatları bugün bir kez daha değişti. Mazota indirimEkim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1.57 TL indirim yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı değişti. Mazot litre fiyatı için 1.69 liralık indirim tabelaya yansıdı. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36.36 TL, Ankara’da 36.96 TL ve İzmir’de ise 37.12 TL’ye geriledi.İSTANBULBenzin: 34,48 TLMotorin: 36,36 TLLPG (Otogaz): 18,24 TLANKARABenzin: 35,14 TLMotorin: 36,96 TLLPG (Otogaz): 18,66 TLİZMİRBenzin: 35,24 TLMotorin: 37,12 TLLPG (Otogaz): 18,31 TL

https://sputniknews.com.tr/20231114/altinda-uyari-ustune-uyari-saat-1630a-dikkat-bu-hafta-bitirmek-gerekiyor-1077368702.html

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