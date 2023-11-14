Altında uyarı üstüne uyarı: Saat 16.30'a dikkat, 'Bu hafta bitirmek gerekiyor'

"Enflasyon verisi açıklansın piyasanın tepkisini görelim. Gram altın ise 1.838 - 1.844 lira seviyesinde. Bu hafta altın alım işini bitirmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra fırsatlar vermeyebilir. Her ne kadar ons altında geri çekilme olsa da gram altın düşüşleri sınırlı oluyor. Dolayısıyla dolar TL kuru güçlü olduğu için aynı etkileşimi, aynı düşüş trendini gram altında beklemeyin. Dolayısıyla 1.830 lira destek seviyesi var, aşağıda 1.820 lira destek seviyesi var. Buralar 'finish', son. Bundan sonra trend yukarı. Hedef 1.880 lira. Ondan sonra 1.920 lira. Yukarı yönlü hareketlerine devam edecek."