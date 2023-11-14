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Altında uyarı üstüne uyarı: Saat 16.30'a dikkat, 'Bu hafta bitirmek gerekiyor'
Altında uyarı üstüne uyarı: Saat 16.30'a dikkat, 'Bu hafta bitirmek gerekiyor'
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünü işaret edip saat 16.30'da ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını söyledi ve ons altına ilişkin değerlendirmede... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T08:03+0300
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islam memiş
altın
ekonomi
abd
enflasyon
piyasa
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Altın fiyatları elinde birikimi olanlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD enflasyon verisi açıklanacak. Acaba enflasyon rakamından sonra ons altın tarafında düşüşler devam edip 1.908 dolar destek seviyesine gerileyecek mi?" sorusunu yöneltip değerlendirmelerde bulundu.ABD enflasyon verisiHaftanın piyasa etkisi en büyük verisi bugün 16.30’da yayınlanacak ABD tüketici fiyatları enflasyonu olacak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.1 olarak gerçekleşmesi beklenirken yıllık enflasyonun yüzde 3.7’den yüzde 3.3’e gerilemesi bekleniyor.Altın uyarısıAltına yönelik açıklamalarda bulunan uzman isim konuşmasına önceki uyarılarını hatırlatarak başladı:'Zar atmaya gerek yok'Bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını vurgulayan uzman isim şu ifadeleri kullandı:Bu hafta altın alım işlemini bitirmek gerekiyor14 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatlarıGram altın bugün 1.790,58 liradan alınıyor ve 1.790,80 liradan satılıyor.Çeyrek altın 2.985,00 liradan alınıyor ve 3.036,00 liradan satılıyor.Ons altın bugün 1.944,25 dolardan alınıyor ve 1.944,25 dolardan satılıyor.
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islam memiş, altın, abd, enflasyon, piyasa
islam memiş, altın, abd, enflasyon, piyasa

Altında uyarı üstüne uyarı: Saat 16.30'a dikkat, 'Bu hafta bitirmek gerekiyor'

08:03 14.11.2023 (güncellendi: 08:04 14.11.2023)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA
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Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünü işaret edip saat 16.30'da ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını söyledi ve ons altına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Altın fiyatları elinde birikimi olanlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD enflasyon verisi açıklanacak. Acaba enflasyon rakamından sonra ons altın tarafında düşüşler devam edip 1.908 dolar destek seviyesine gerileyecek mi?" sorusunu yöneltip değerlendirmelerde bulundu.

ABD enflasyon verisi

Haftanın piyasa etkisi en büyük verisi bugün 16.30’da yayınlanacak ABD tüketici fiyatları enflasyonu olacak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.1 olarak gerçekleşmesi beklenirken yıllık enflasyonun yüzde 3.7’den yüzde 3.3’e gerilemesi bekleniyor.

Altın uyarısı

Altına yönelik açıklamalarda bulunan uzman isim konuşmasına önceki uyarılarını hatırlatarak başladı:
"Gram altın tarafında 1.830 lira destek seviyesi vardı. 'Bu hafta altın tarafını bitirmemiz gerekiyor!' şeklinde uyarılarım vardı. Hem gram tarafında hem de ons tarafında bugün satışların gerçekleştiğini gördük hep beraber. Altının ons fiyatındaki beklentim 1.930 dolar güçlü destek seviyesi."

'Zar atmaya gerek yok'

Bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını vurgulayan uzman isim şu ifadeleri kullandı:
"Amerika enflasyon verisi açıklanacak. Acaba enflasyon rakamından sonra ons altın tarafında düşüşler devam edip 1.908 dolar destek seviyesine gerileyecek mi? Bu sorunun cevabını arayacağım. 1.960 dolar direnci yukarı yönlü kırılırsa da yukarıda 1.980 direnci var. Enflasyon rakamı açıklanmadan bu sorunun cevabı yok. Zar atmaya da gerek yok. O yüzden görelim ölelim.

Bu hafta altın alım işlemini bitirmek gerekiyor

"Enflasyon verisi açıklansın piyasanın tepkisini görelim. Gram altın ise 1.838 - 1.844 lira seviyesinde. Bu hafta altın alım işini bitirmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra fırsatlar vermeyebilir. Her ne kadar ons altında geri çekilme olsa da gram altın düşüşleri sınırlı oluyor. Dolayısıyla dolar TL kuru güçlü olduğu için aynı etkileşimi, aynı düşüş trendini gram altında beklemeyin. Dolayısıyla 1.830 lira destek seviyesi var, aşağıda 1.820 lira destek seviyesi var. Buralar 'finish', son. Bundan sonra trend yukarı. Hedef 1.880 lira. Ondan sonra 1.920 lira. Yukarı yönlü hareketlerine devam edecek."

14 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın bugün 1.790,58 liradan alınıyor ve 1.790,80 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 2.985,00 liradan alınıyor ve 3.036,00 liradan satılıyor.
Ons altın bugün 1.944,25 dolardan alınıyor ve 1.944,25 dolardan satılıyor.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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