https://sputniknews.com.tr/20231114/alkollu-iceceklere-zam-geldi-1077372265.html
Alkollü içeceklere zam geldi
Alkollü içeceklere zam geldi
Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T09:39+0300
2023-11-14T09:39+0300
2023-11-14T09:40+0300
ekonomi
sigara
zam
alkol
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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, gelen alkol zammını sosyal medya hesabından duyurdu.Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe gurubu Efe Golda zam geçişi Zam geldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu olan TT'ye de zam geldi. Böylece TT grubundaki en ucuz sigara 42 TL olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/sigaraya-zam-geldi-1077233308.html
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alkol zam,rakı zam,sigara zam
alkol zam,rakı zam,sigara zam
Alkollü içeceklere zam geldi
09:39 14.11.2023 (güncellendi: 09:40 14.11.2023)
Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, gelen alkol zammını sosyal medya hesabından duyurdu.
Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe gurubu Efe Golda zam geçişi Zam geldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.
JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu olan TT'ye de zam geldi. Böylece TT grubundaki en ucuz sigara 42 TL olmuştu.