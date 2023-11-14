https://sputniknews.com.tr/20231114/alkollu-iceceklere-zam-geldi-1077372265.html

Alkollü içeceklere zam geldi

Alkollü içeceklere zam geldi

Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T09:39+0300

2023-11-14T09:39+0300

2023-11-14T09:40+0300

ekonomi

sigara

zam

alkol

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Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, gelen alkol zammını sosyal medya hesabından duyurdu.Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe gurubu Efe Golda zam geçişi Zam geldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu olan TT'ye de zam geldi. Böylece TT grubundaki en ucuz sigara 42 TL olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231109/sigaraya-zam-geldi-1077233308.html

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