https://sputniknews.com.tr/20231109/sigaraya-zam-geldi-1077233308.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Tobacco grubuna zam geldiğini duyurdu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T13:56+0300
2023-11-09T13:56+0300
2023-11-09T14:03+0300
ekonomi
sigara
zam
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Sigara gruplarına belli aralıklarla zam geldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraların güncel fiyat listesini paylaştı.Bu grubun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.Geçtiğimiz gün de Philip Morris grubundaki sigaralara 5 TL zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/sigaraya-zam-geldi-1077137426.html
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sigara, zam
Sigaraya zam geldi
13:56 09.11.2023 (güncellendi: 14:03 09.11.2023) Abone ol
Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Tobacco grubuna zam geldiğini duyurdu.
Sigara gruplarına belli aralıklarla zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraların güncel fiyat listesini paylaştı.
Bu grubun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.
Geçtiğimiz gün de Philip Morris grubundaki sigaralara 5 TL zam gelmişti.