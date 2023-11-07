https://sputniknews.com.tr/20231107/sigaraya-zam-geldi-1077137426.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

JTI ve BAT grubu sigaralara gelen zammın ardından bugün de Philip Morris grubu 5 liralık zam yaptı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T10:33+0300

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ekonomi

sigara

zam

ekonomi

philip morris sa

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Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlardan sonra bugün itibariyle geçerli olmak üzere bir sigara grubuna daha zam geldi.Bugünden geçerli olacak şekilde Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı.Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini açıkladı.En ucuz sigara 52 lira olduArt arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubunda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.

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sigara zam,sigaraya zam,özgür aybaş