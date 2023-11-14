Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’den pis kokular geliyor

"Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda. Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti’yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener’in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü: İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener’le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır’ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti. Akşener’in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti’nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz’ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, “Beni kast ettiğini düşünmüyorum” diyerek iddiaları üzerine alınmadı. ‘Akşener’in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?’ dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener’in “Gariban kız çocuklarına, delikanlılara...” iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum."