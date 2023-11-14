https://sputniknews.com.tr/20231114/abdulkadir-selvi-iyi-partiden-pis-kokular-geliyor-1077373325.html
Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’den pis kokular geliyor
Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’den pis kokular geliyor
Abdulkadir Selvi, Akşener'in son grup toplantısında verdiği mesajların içeriğini değerlendirdi ve "İYİ Parti’den pis kokular geliyor" dedi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:08+0300
2023-11-14T10:08+0300
2023-11-14T10:08+0300
politika
meral akşener
bahadır erdem
iyi parti
istifa
durmuş yılmaz
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İYİ Parti genel Başkanı Akşener, son grup toplantısında "'İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim', 'En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim', ve 'Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim'" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta içinde de partinin üst düzey isimlerinden istifalar geldHürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parti içindeki son duruma dair notlarını paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231113/iyi-partiden-son-donemde-yasanan-istifalara-iliskin-aciklama-degerlendirmelerine-dikkat-etsinler-1077357852.html
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meral akşener, bahadır erdem, iyi parti, istifa, durmuş yılmaz
meral akşener, bahadır erdem, iyi parti, istifa, durmuş yılmaz
Abdulkadir Selvi: İYİ Parti’den pis kokular geliyor
Abdulkadir Selvi, Akşener'in son grup toplantısında verdiği mesajların içeriğini değerlendirdi ve "İYİ Parti’den pis kokular geliyor" dedi.
İYİ Parti genel Başkanı Akşener, son grup toplantısında "'İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim', 'En yakınım olsun, en güvendiğim olsun kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim', ve 'Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim'" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parti içindeki son duruma dair notlarını paylaştı:
"Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda. Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti’yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener’in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü: İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener’le akraba olduğu söyleniyordu. Dikbayır’ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyeler ile çıkar ilişkisi içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için partisine müracaat etti. Akşener’in bir dönem sağ kolu olan İYİ Parti’nin eski genel sekreteri ve Antalya milletvekili Uğur Poyraz’ı işaret ettiği söyleniyor. Uğur Poyraz ise, “Beni kast ettiğini düşünmüyorum” diyerek iddiaları üzerine alınmadı. ‘Akşener’in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?’ dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener’in “Gariban kız çocuklarına, delikanlılara...” iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum."