https://sputniknews.com.tr/20231113/iyi-partiden-son-donemde-yasanan-istifalara-iliskin-aciklama-degerlendirmelerine-dikkat-etsinler-1077357852.html

İYİ Parti'den son dönemde yaşanan istifalara ilişkin açıklama: Değerlendirmelerine dikkat etsinler

İYİ Parti'den son dönemde yaşanan istifalara ilişkin açıklama: Değerlendirmelerine dikkat etsinler

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz gibi isimlerin partiden istifalarına ilişkin, "Bizim aramızdan... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T20:02+0300

2023-11-13T20:02+0300

2023-11-13T20:02+0300

türkiye

iyi parti

yargıtay

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

can atalay

ekrem imamoğlu

ittifak

ittifak

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartma çalışmalarına hızlı biçimde devam ettiklerini kaydetti.Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararlarının ardından yaşananlara değindi.'Bu adımlar bir Anayasa değişikliği için yapılıyorsa olay daha da vahimdir'Konun yargı krizine dönüştüğünü ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:'Yandaş müteahhitleri zengin etmek için böyle bir yasa çıkartıyorsanız derhal vazgeçin'Zorlu, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren yasaya yönelik de eleştirilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:'Biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız'Bir basın mensubunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ittifakla ilgili "konuşulmaya muhtaç" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Zorlu, şunları kaydetti:'Bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum'Zorlu, İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalarla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:'Yerel seçim öncesi böyle bir adımın parçası olmayız'Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kaldırılmasına karşı olduklarını vurgulayan Zorlu, "Önümüzdeki günlerde eğer böyle bir gelişme olursa da bu konuyla ilgili daha net ve açık tutumumuzu ortaya koyarız" dedi.Anayasaların değiştirilemez metinler olmadığını, günün koşullarına göre değiştirilebileceğini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231112/iyi-partili-dervisoglundan-yerel-secimler-icin-ittifak-aciklamasi-1077315996.html

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iyi parti, yargıtay, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), can atalay, ekrem imamoğlu, ittifak, ittifak, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi