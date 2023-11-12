https://sputniknews.com.tr/20231112/iyi-partili-dervisoglundan-yerel-secimler-icin-ittifak-aciklamasi-1077315996.html

İYİ Partili Dervişoğlu’ndan yerel seçimler için ittifak açıklaması

İYİ Partili Dervişoğlu’ndan yerel seçimler için ittifak açıklaması

İYİ Partili Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T17:56+0300

2023-11-12T17:56+0300

2023-11-12T17:58+0300

türkiye

müsavat dervişoğlu

iyi parti

ittifak

ittifak

afyonkarahisar

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlediği teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, bazı çevreler ile kendi içlerindeki bazı arkadaşlarının Millet İttifakı'nı yenilenmediği takdirde CHP'nin belediyeleri kaybedeceği söylemlerinde bulunduğunu belirtti.İYİ Parti'nin CHP'ye yerel seçim başarısı sağlamak için kurulmuş bir seçim aparatı olmadığını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:Dervişoğlu, partisinden ayrılanlar için de "Gittiyseniz gittiniz. Keşke gitmeseydiniz. Gittiğiniz yerde dilerim ki yolunuz açık olur. Siz istediğiniz yere gidin. Ben buradayım. Biz buradayız. Afyonkarahisar burada" diye konuştu. Afyonkarahisar'ın tüm belediyelerine talibizMilletin iradesine diyecek bir şeylerin olmadığını aktaran Dervişoğlu, İYİ Parti'yi milletin terazisinde tarttırmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231110/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-aym-ve-yargitayin-kararlarina-iliskin-aciklama-1077283085.html

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müsavat dervişoğlu, iyi parti, ittifak, ittifak, afyonkarahisar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)