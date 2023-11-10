https://sputniknews.com.tr/20231110/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-aym-ve-yargitayin-kararlarina-iliskin-aciklama-1077283085.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, AYM ve Yargıtay'ın kararlarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, AYM ve Yargıtay'ın kararlarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T20:48+0300

2023-11-10T20:48+0300

2023-11-10T20:48+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

recep tayyip erdoğan

türkiye

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

yargıtay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1077014214_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8f34c3c7ad8badffe20ad3e87d334ac.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin anayasal devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini ifade etti.Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali yönünde aldığı karara uyulmayacağına ilişkin hükmünü anımsatan Akşener, "Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanamaz ve Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla son durum aslında bir 'anayasa/devlet' krizi niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'deki anayasal hukuk düzeninin güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade eden Akşener, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir kez daha hatırlatmak isterim" ifadesini kullandı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Akşener, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231110/yargitaydan-aym-aciklamasi-anayasa-koyucunun-iradesini-yok-sayamaz-1077282086.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, türkiye, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, yargıtay