https://sputniknews.com.tr/20231113/vanda-kuzey-isiklari-tekrar-goruldu-1077329271.html

Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü

Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü

Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T10:05+0300

2023-11-13T10:05+0300

2023-11-13T10:05+0300

yaşam

van

kuzey ışıkları

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077329113_0:378:691:767_1920x0_80_0_0_00cc11a1c35c655b8cefd2c772b5856b.jpg

Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231108/kuzey-isiklari-murmansk-bolgesi-uzerinde-gokyuzunu-aydinlatti-1077182354.html

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, kuzey ışıkları, türkiye