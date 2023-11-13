https://sputniknews.com.tr/20231113/vanda-kuzey-isiklari-tekrar-goruldu-1077329271.html
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü
Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T10:05+0300
2023-11-13T10:05+0300
2023-11-13T10:05+0300
yaşam
van
kuzey ışıkları
türkiye
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Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231108/kuzey-isiklari-murmansk-bolgesi-uzerinde-gokyuzunu-aydinlatti-1077182354.html
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van, kuzey ışıkları, türkiye
van, kuzey ışıkları, türkiye
Van'da kuzey ışıkları tekrar görüldü
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Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı.
Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü.
Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı.
O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu.
Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.