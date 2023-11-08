https://sputniknews.com.tr/20231108/kuzey-isiklari-murmansk-bolgesi-uzerinde-gokyuzunu-aydinlatti-1077182354.html
Kuzey ışıkları Murmansk Bölgesi üzerinde gökyüzünü aydınlattı
Kuzey ışıkları Murmansk Bölgesi üzerinde gökyüzünü aydınlattı
Rusya'nın Murmansk Bölgesi üzerinde gökyüzü zümrüt ve kızıl ışık tonlarıyla renklendi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T10:27+0300
2023-11-08T10:27+0300
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video
murmansk
kuzey ışıkları
rusya
dünya
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Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk Bölgesi'nde kuzey ışıkları gökyüzünde görsel şölen yarattı. 5-6 Kasım gecesi, ülkenin güneyi de dahil olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesinde yerel sakinler, alışılmadık doğa olayı olan kızıl renkteki kuzey ışıklarını gözlemleyebildi.
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Parlak kuzey ışıkları Murmansk bölgesi üzerindeki gökyüzünü aydınlattı
Parlak kuzey ışıkları Murmansk bölgesi üzerindeki gökyüzünü aydınlattı
2023-11-08T10:27+0300
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video, murmansk, kuzey ışıkları, видео, rusya
video, murmansk, kuzey ışıkları, видео, rusya
Kuzey ışıkları Murmansk Bölgesi üzerinde gökyüzünü aydınlattı
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Rusya'nın Murmansk Bölgesi üzerinde gökyüzü zümrüt ve kızıl ışık tonlarıyla renklendi.
Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk Bölgesi'nde kuzey ışıkları gökyüzünde görsel şölen yarattı.
5-6 Kasım gecesi, ülkenin güneyi de dahil olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesinde yerel sakinler, alışılmadık doğa olayı olan kızıl renkteki kuzey ışıklarını gözlemleyebildi.