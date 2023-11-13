https://sputniknews.com.tr/20231113/uc-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1077350920.html

Üç dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Üç dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T17:44+0300

2023-11-13T17:44+0300

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türkiye

dokunulmazlık

tbmm

meclis

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HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/dort-dokunulmazlik-dosyasi-tbmmde-1076893225.html

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3 dokunulmazlık dosyası mecliste, tbmm dokunulmazlık dosyası, hedep dokunulmazlık, enis berberoğlu dokunulmazlık