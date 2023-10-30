https://sputniknews.com.tr/20231030/dort-dokunulmazlik-dosyasi-tbmmde-1076893225.html
Dört dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Dört dokunulmazlık dosyası TBMM'de
HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T18:08+0300
2023-10-30T18:08+0300
2023-10-30T18:09+0300
türkiye
lütfü türkkan
hedep
iyi parti
dokunulmazlık
tbmm
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HEDEP'li 3, İYİ Parti'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/12-milletvekiline-ait-dokunulmazlik-dosyalari-tbmm-baskanligina-sunuldu-ozelin-dosyasi-da-var-1074469572.html
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lütfü türkkan, hedep, iyi parti, dokunulmazlık, tbmm
lütfü türkkan, hedep, iyi parti, dokunulmazlık, tbmm
Dört dokunulmazlık dosyası TBMM'de
18:08 30.10.2023 (güncellendi: 18:09 30.10.2023) Abone ol
HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
HEDEP'li 3, İYİ Parti'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.