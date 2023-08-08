https://sputniknews.com.tr/20230808/12-milletvekiline-ait-dokunulmazlik-dosyalari-tbmm-baskanligina-sunuldu-ozelin-dosyasi-da-var-1074469572.html

12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu: Özel'in dosyası da var

12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu: Özel'in dosyası da var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş ile Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T11:23+0300

2023-08-08T11:23+0300

2023-08-08T11:23+0300

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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Dosyaların 8'i Yeşil Sol Parti, üçü CHP, ikisi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), birer tanesi ise İYİ Parti ve DP milletvekiline ait.Özel, Oluç, Beştaş ve Enginyurt'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:Gelen fezlekeler arasında Ömer Öcalan, Hakkı Saruhan Oluç ve Salihe Aydeniz'in ikişer dosyası bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230706/400-fezleke-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-ulasti-aralarinda-kilicdaroglu-da-var-1073219626.html

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