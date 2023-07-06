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https://sputniknews.com.tr/20230706/400-fezleke-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-ulasti-aralarinda-kilicdaroglu-da-var-1073219626.html
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı: Aralarında Kılıçdaroğlu da var
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı: Aralarında Kılıçdaroğlu da var
TBMM Başkanlığının, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği, aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 27... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T00:45+0300
2023-07-06T00:45+0300
türkiye
ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fezleke
chp
chp kadın kolları
kemal kılıçdaroğlu
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TBMM Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi.Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığı'na, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.Halen Adalet Bakanlığında bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.Soruşturmalar başsavcıvekillerince yürütülecekAnkara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fezleke, chp, chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fezleke, chp, chp kadın kolları, kemal kılıçdaroğlu

400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı: Aralarında Kılıçdaroğlu da var

00:45 06.07.2023
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© CHP
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TBMM Başkanlığının, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği, aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 27. dönem milletvekillerine ait 400 fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait fezleke de bulunuyor.
TBMM Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi.
Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığı'na, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
Halen Adalet Bakanlığında bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

Soruşturmalar başsavcıvekillerince yürütülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.
Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsacıvekillerince yürütülecek.
Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.
Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.
Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.
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