https://sputniknews.com.tr/20231113/turkiyede-suc-orani-en-dusuk-il-belli-oldu-1077338741.html
Türkiye’de suç oranı en düşük il belli oldu
Türkiye’de suç oranı en düşük il belli oldu
Suç oranı en düşük olan iller açıklandı. TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda Erzurum en düşük suç oranına sahip. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T13:27+0300
2023-11-13T13:27+0300
2023-11-13T13:27+0300
yaşam
türkiye
suç
organize suç
suç kaydı
erzurum
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Türkiye’de suç oranı en düşük iller belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor. TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı. İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.Suç oranı en düşük 10 ilAdıyaman suç oranı: Yüz binde 156Şırnak suç oranı: Yüz binde 159Bitlis suç oranı: Yüz binde 175Siirt suç oranı: Yüz binde 175Bayburt suç oranı: Yüz binde 186Muş suç oranı: Yüz binde 188Erzincan suç oranı: Yüz binde 191Hakkari suç oranı: Yüz binde 192Mardin suç oranı: Yüz binde 194Erzurum suç oranı: Yüz binde 196
https://sputniknews.com.tr/20230805/ankaradaki-asayis-uygulamalarinda-yakalan-bin-623-kisiden-359u-tutuklandi-1074399754.html
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türkiye, suç, organize suç, suç kaydı, erzurum
türkiye, suç, organize suç, suç kaydı, erzurum
Türkiye’de suç oranı en düşük il belli oldu
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Suç oranı en düşük olan iller açıklandı. TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda Erzurum en düşük suç oranına sahip.
Türkiye’de suç oranı en düşük iller belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor.
TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" verileri açıklandı.
İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.
Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196