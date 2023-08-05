https://sputniknews.com.tr/20230805/ankaradaki-asayis-uygulamalarinda-yakalan-bin-623-kisiden-359u-tutuklandi-1074399754.html

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalan bin 623 kişiden 359'u tutuklandı

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalan bin 623 kişiden 359'u tutuklandı

Ankara'da 20 Temmuz-3 Ağustos'ta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 1623 şüpheliden 359'u tutuklandı. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T16:30+0300

2023-08-05T16:30+0300

2023-08-05T16:30+0300

yaşam

ankara

tutuklama

asayiş

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 20 Temmuz-3 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yapıldı.Uygulama kapsamında, 428 bin 144 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1623 kişi yakalandı. Şüphelilerden 359'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Asayiş uygulamalarında 104 bin 58 araç kontrol edilirken, çalıntı 13 araç bulundu.Uygulamalarda 211 motosiklet ve 56 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 148 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.Ayrıca, 94 kaçak bandrolsüz sigara, 115 ruhsatsız tabanca, 36 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 1482 değişik çapta fişek, 29 belgesiz av tüfeği, 18 kesici delici alet ve belgeli av tüfeği ele geçirildi.

ankara

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ankara, tutuklama, asayiş