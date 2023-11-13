https://sputniknews.com.tr/20231113/sigaraya-yeniden-zam-guncel-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1077325494.html
Sigaraya yeniden zam: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Sigaraya yeniden zam: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Geçen ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T08:14+0300
2023-11-13T08:14+0300
2023-11-13T08:15+0300
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Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, 13 Kasım Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/46-ila-47-yasa-4-maddeli-eyt-listesi-geldi-staj-ve-ciraklik-sigortasi-olanlar-faydalanacak-mi-1077325235.html
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Sigaraya yeniden zam: Güncel fiyatlar ne kadar oldu?
08:14 13.11.2023 (güncellendi: 08:15 13.11.2023) Abone ol
Geçen ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.
Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, 13 Kasım Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.