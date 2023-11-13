https://sputniknews.com.tr/20231113/putin-senegal-cumhurbaskani-sall-ile-telefonda-gorustu-ortadogudaki-durum-ele-alindi-1077346143.html

Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü: Ortadoğu’daki durum ele alındı

Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü: Ortadoğu’daki durum ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesinin... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T23:25+0300

2023-11-13T23:25+0300

2023-11-13T23:25+0300

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israil-filistin

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmenin Senegal tarafının girişimi ile yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Filistin-İsrail çatışmasının şiddetlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki zor insani durumla ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre taraflar ayrıca değinilen tüm konuların çeşitli ikili kanallar üzerinden incelenmeye devam edileceği konusunda anlaştığı kaydedildi.İkili işbirliği konuları ele alındıPutin ve Sall’ın ekonomik bağların daha da geliştirilmesi dahil olmak üzere Rusya-Senegal arasındaki işbirliği konularını görüştüklerine dikkat çekilen açıklamada, “St. Petersburg'da düzenlenen İkinci Rusya-Afrika Zirvesi çerçevesinde gerçekleşen temasların geliştirilmesi adına ticaret, ekonomi ve yatırım bağlarının daha da geliştirilmesine yönelik beklentiler de dahil olmak üzere Rusya-Senegal işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Bu yönde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde karşılıklı niyet dile getirildi” vurgusu yapıldı.

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rusya, senegal, afrika, afrika birliği, vladimir putin, çok kutuplu dünya, israil-filistin, gazze, gazze şeridi