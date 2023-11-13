https://sputniknews.com.tr/20231113/polonyada-parlamento-cogunlugunu-saglayamayan-morawiecki-hukumeti-yeniden-kurmak-icin-istifa-etti-1077351027.html

Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti: Çoğunluk yarışı devam ediyor

Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti: Çoğunluk yarışı devam ediyor

Seçimlerde en çok oyu almasına rağmen parlamentoda salt çoğunluğu elde edemeyen Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayabilirse hükümeti tekrardan... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T17:46+0300

2023-11-13T17:46+0300

2023-11-13T17:51+0300

dünya

polonya

mateusz morawiecki

ab

sejm

hukuk ve adalet partisi (pis)

duda

donald tusk

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu. Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı. Duda'nın bu akşam Morawiecki'yi hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak. Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230929/polonya-basbakani-ab-goc-anlasmasina-hayir-diyecegim-1075875941.html

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polonya, mateusz morawiecki, ab, sejm, hukuk ve adalet partisi (pis), duda, donald tusk