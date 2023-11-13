https://sputniknews.com.tr/20231113/polonyada-parlamento-cogunlugunu-saglayamayan-morawiecki-hukumeti-yeniden-kurmak-icin-istifa-etti-1077351027.html
Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti: Çoğunluk yarışı devam ediyor
Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti: Çoğunluk yarışı devam ediyor
Seçimlerde en çok oyu almasına rağmen parlamentoda salt çoğunluğu elde edemeyen Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayabilirse hükümeti tekrardan... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T17:46+0300
2023-11-13T17:46+0300
2023-11-13T17:51+0300
dünya
polonya
mateusz morawiecki
ab
sejm
hukuk ve adalet partisi (pis)
duda
donald tusk
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu. Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı. Duda'nın bu akşam Morawiecki'yi hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak. Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/polonya-basbakani-ab-goc-anlasmasina-hayir-diyecegim-1075875941.html
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polonya, mateusz morawiecki, ab, sejm, hukuk ve adalet partisi (pis), duda, donald tusk
polonya, mateusz morawiecki, ab, sejm, hukuk ve adalet partisi (pis), duda, donald tusk
Polonya'da mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti: Çoğunluk yarışı devam ediyor
17:46 13.11.2023 (güncellendi: 17:51 13.11.2023)
Seçimlerde en çok oyu almasına rağmen parlamentoda salt çoğunluğu elde edemeyen Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayabilirse hükümeti tekrardan kurabilecek.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu. Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.
Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı. Duda'nın bu akşam Morawiecki'yi hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.
Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak. Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.