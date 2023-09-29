https://sputniknews.com.tr/20230929/polonya-basbakani-ab-goc-anlasmasina-hayir-diyecegim-1075875941.html

Polonya Başbakanı: AB göç anlaşmasına hayır diyeceğim

Polonya Başbakanı: AB göç anlaşmasına hayır diyeceğim

İktidara geldiğinden beri Avrupa Birliği'nin göç politikasına karşı çıkan Başbakan Morawiecki, haftaya yapılacak AB göç anlaşmasına da hayır diyeceklerini... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T17:12+0300

2023-09-29T17:12+0300

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göçmen krizi

mateusz morawiecki

avrupa birliği

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısında yasa dışı göçe net bir şekilde 'hayır' diyeceğini belirtti. Ülkede 15 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri ve 4 soruluk referanduma değinen Morawiecki, "Polonya'nın sesi daha da güçlü olabilir ve olmalıdır. 15 Ekim'de yasa dışı göçe, yasa dışı göçmenlerin zorla yer değiştirmesine hayır diyebiliriz. Polonyalılar olarak bunu yapalım, sesimiz tüm Avrupa'da duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Polonya Başbakanı, güvenliğin en önemli değer olduğunu vurgulayarak AB ülkelerinin göç anlaşması uzun zamandır eleştiriyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı göç ve iltica paketi de üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilmiyor. Polonya ayrıca göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara itiraz etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynaya-silah-sevkiyatini-sonlandiriyoruz-1075660040.html

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