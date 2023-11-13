https://sputniknews.com.tr/20231113/milli-egitim-bakani-acikladi-5-gun-surmesi-planlanan-ara-tatile-uzatma-geldi-1077325663.html
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin seminer çalışmaları online mı olacak?
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin seminer çalışmaları online mı olacak?
Resmi tatil takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başladı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T08:39+0300
2023-11-13T08:39+0300
2023-11-13T08:51+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
tatil
ara tatil
seminer
öğretmen
yusuf tekin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dabe1dac8919d8c88fac826ffd017b22.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı tatil takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ve 2. dönemin tüm tatil tarihleri netleşti.Takvim gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:Öğretmenlere uyarı: Seminer online mı olacak?Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/sigaraya-yeniden-zam-guncel-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1077325494.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036156_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f421f02c0892f39e0c92c75bf5c21fe3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, tatil, ara tatil, seminer, öğretmen, yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, tatil, ara tatil, seminer, öğretmen, yusuf tekin
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin seminer çalışmaları online mı olacak?
08:39 13.11.2023 (güncellendi: 08:51 13.11.2023) Abone ol
Resmi tatil takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı tatil takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ve 2. dönemin tüm tatil tarihleri netleşti.
Takvim gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.
Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara dönem tatiliniz bugün başladı. Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihî ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin."
Öğretmenlere uyarı: Seminer online mı olacak?
Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller" ifadelerini kullandı.