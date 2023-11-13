https://sputniknews.com.tr/20231113/milli-egitim-bakani-acikladi-5-gun-surmesi-planlanan-ara-tatile-uzatma-geldi-1077325663.html

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin seminer çalışmaları online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğretmenlerin seminer çalışmaları online mı olacak?

Resmi tatil takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başladı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T08:39+0300

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2023-11-13T08:51+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

tatil

ara tatil

seminer

öğretmen

yusuf tekin

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı tatil takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ve 2. dönemin tüm tatil tarihleri netleşti.Takvim gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:Öğretmenlere uyarı: Seminer online mı olacak?Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller" ifadelerini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, tatil, ara tatil, seminer, öğretmen, yusuf tekin