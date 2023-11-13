https://sputniknews.com.tr/20231113/meteoroloji-yeniden-alarm-verdi-istanbul-ve-izmir-dahil-13-kente-sari-kodlu-uyari-1077324312.html

Meteoroloji yeniden alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil 13 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji yeniden alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil 13 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de yeniden uyarıda bulundu, 13 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T06:48+0300

2023-11-13T06:48+0300

2023-11-13T08:06+0300

yaşam

rüzgar

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gök gürültülü sağanak

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in ve Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.Turuncu ve sarı kodlu alarmMeteoroloji Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa için turuncu alarm verirken, Bolu, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı alarm uyarısında bulundu.İstanbul için saat verildiMeteoroloji İstanbul için harita paylaşıp gece saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. Yağışlar sabaha kadar devam edecek.İstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Sarı kod uyarısı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Turuncu kod uyarısı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-son-durumu-acikladi-gok-gurultulu-saganak-ve-yerel-kuvvetli-yagislar-bekleniyor-1077304231.html

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