https://sputniknews.com.tr/20231113/kdvden-muaf-arsa-satisi-baslayacak-1077334335.html
KDV'den muaf arsa satışı başlayacak
KDV'den muaf arsa satışı başlayacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 i̇lde 600'den fazla arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İş ve konut alanlarına uygun olan arsalar... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T11:45+0300
2023-11-13T11:45+0300
2023-11-13T11:45+0300
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
arsa
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 44 ilde belirlediği 622 muhtelif arsayı açık artırmayla satma kararı aldı.KDV'den muaf arsa hangi şehirlerde satışta?600'den fazla arsa yüzde 25 peşin, 24 ay vade ve KDV'den muaf imkanlarıyla satışa çıkartılacak. O illerin başında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Mardin ve Kocaeli geliyor.Farklı metrekarelerdeki arsalar, iş ve konut alanları için de uygun.Kampanyada peşin ödeme için de avantaj var. Arsayı peşin olarak satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.21-23 Kasım tarihleri arasında arsalar için açık artırma yapılabilecek.Arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231112/resmi-gazetede-yayinlandi-bin-301-tesvik-yatirim-tutari-78-milyar-956-milyon-1077305021.html
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kdv'den muaf arsa satışı başlayacak,kdv arsa,kdvden muaf arsa
KDV'den muaf arsa satışı başlayacak
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 i̇lde 600'den fazla arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İş ve konut alanlarına uygun olan arsalar için 21-23 Kasım tarihleri arasında müzayede düzenlenecek. Ödeme konusunda katılımcılara avantajlar da sunuluyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 44 ilde belirlediği 622 muhtelif arsayı açık artırmayla satma kararı aldı.
KDV'den muaf arsa hangi şehirlerde satışta?
600'den fazla arsa yüzde 25 peşin, 24 ay vade ve KDV'den muaf imkanlarıyla satışa çıkartılacak. O illerin başında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Mardin ve Kocaeli geliyor.
Farklı metrekarelerdeki arsalar, iş ve konut alanları için de uygun.
Kampanyada peşin ödeme için de avantaj var. Arsayı peşin olarak satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.
21-23 Kasım tarihleri arasında arsalar için açık artırma yapılabilecek.
Arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.