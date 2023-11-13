https://sputniknews.com.tr/20231113/kdvden-muaf-arsa-satisi-baslayacak-1077334335.html

KDV'den muaf arsa satışı başlayacak

KDV'den muaf arsa satışı başlayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 i̇lde 600'den fazla arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İş ve konut alanlarına uygun olan arsalar... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

arsa

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 44 ilde belirlediği 622 muhtelif arsayı açık artırmayla satma kararı aldı.KDV'den muaf arsa hangi şehirlerde satışta?600'den fazla arsa yüzde 25 peşin, 24 ay vade ve KDV'den muaf imkanlarıyla satışa çıkartılacak. O illerin başında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Mardin ve Kocaeli geliyor.Farklı metrekarelerdeki arsalar, iş ve konut alanları için de uygun.Kampanyada peşin ödeme için de avantaj var. Arsayı peşin olarak satın almak isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.21-23 Kasım tarihleri arasında arsalar için açık artırma yapılabilecek.Arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231112/resmi-gazetede-yayinlandi-bin-301-tesvik-yatirim-tutari-78-milyar-956-milyon-1077305021.html

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kdv'den muaf arsa satışı başlayacak,kdv arsa,kdvden muaf arsa