https://sputniknews.com.tr/20231112/resmi-gazetede-yayinlandi-bin-301-tesvik-yatirim-tutari-78-milyar-956-milyon-1077305021.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bin 301 teşvik, yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bin 301 teşvik, yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdiği açıklandı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T10:04+0300

2023-11-12T10:04+0300

2023-11-12T10:15+0300

teşvik

resmi gazete

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin 642 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Öte yandan sabit yatırım tutarı 985 milyon 561 bin 981 lira olan ve 1201 istihdam öngörülen 41 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.Bu dönemde 287 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 421 milyon 237 bin 258 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 132 oldu.En yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 7 milyar 493 milyon 354 bin 500 lira ile Denizli Büyükşehir Belediyesi-Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) içme suyu dağıtım hizmetleri kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.

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