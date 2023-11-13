https://sputniknews.com.tr/20231113/galatasaraydan-dev-transfer-hamlesi-chelseanin-yildizi-geliyor-1077331757.html

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Okan Buruk istedi, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Okan Buruk istedi, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T11:25+0300

2023-11-13T11:25+0300

2023-11-13T11:27+0300

spor

okan buruk

hatayspor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

chelsea

chelsea fc

chelsea futbol takımı

chelsea futbol kulübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Takımın pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Buruk, yönetimden transfer istedi. Kurmaylar devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için tartışılmaz bir ismi takıma takviye etmek istiyor. 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi harekete geçen yönetim, yıldız ismi en yakın zamanda transfer etmek istiyor. Galatasaray'da transfer ekibi, transferi bitirmek için Londra'ya gidecek. A Spor'a göre Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki yıldız isim ise Connor Gallagher. Connor Gallagher kimdir, kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?Cimbom, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Conor Gallagher, Londra ekibinin altyapısından çıktı. Yıldız isim sırasıyla Charlton Athletic, Swansea City ve West Bromwich Albion takımlarına kiralandı. Son olarak geçtiğimiz sezonu da Crystal Palace'da kiralık geçiren orta saha oyuncusu, gösterdiği performanla milli takıma kadar yükseldi. Gallagher'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta 3 asiste imza attı. Gallagher'ın bonservis değeri 40 milyon euro. Merkez orta saha oynayan yıldız isim ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Gallagher ile yaz transfer döneminde Borussia Dortmund ilgilenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktasli-yildiz-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1077325099.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

connor gallagher kim, connor gallagher kimdir, connor gallagher takımı, connor gallagher hangi takımlarda oynadı, connor gallagher kariyeri, connor gallagher maçkolik, connor gallagher kariyeri, connor gallagher galatasaray, galatasaray chelsea, galatasaray chelseaden kimi alacak, transfer dönemi, galatasaray transfer, galatasaray chelsea transferi