https://sputniknews.com.tr/20231113/galatasaraydan-dev-transfer-hamlesi-chelseanin-yildizi-geliyor-1077331757.html
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Okan Buruk istedi, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Okan Buruk istedi, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T11:25+0300
2023-11-13T11:25+0300
2023-11-13T11:27+0300
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hatayspor
galatasaray
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chelsea futbol takımı
chelsea futbol kulübü
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Takımın pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Buruk, yönetimden transfer istedi. Kurmaylar devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için tartışılmaz bir ismi takıma takviye etmek istiyor. 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi harekete geçen yönetim, yıldız ismi en yakın zamanda transfer etmek istiyor. Galatasaray'da transfer ekibi, transferi bitirmek için Londra'ya gidecek. A Spor'a göre Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki yıldız isim ise Connor Gallagher. Connor Gallagher kimdir, kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?Cimbom, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Conor Gallagher, Londra ekibinin altyapısından çıktı. Yıldız isim sırasıyla Charlton Athletic, Swansea City ve West Bromwich Albion takımlarına kiralandı. Son olarak geçtiğimiz sezonu da Crystal Palace'da kiralık geçiren orta saha oyuncusu, gösterdiği performanla milli takıma kadar yükseldi. Gallagher'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta 3 asiste imza attı. Gallagher'ın bonservis değeri 40 milyon euro. Merkez orta saha oynayan yıldız isim ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Gallagher ile yaz transfer döneminde Borussia Dortmund ilgilenmişti.
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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi: Okan Buruk istedi, Chelsea'nin yıldızı için harekete geçildi
11:25 13.11.2023 (güncellendi: 11:27 13.11.2023) Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Okan Buruk maç sonunda takımın üretkenliğinde sıkıntı olduğunu belirtti. Bunun üzerine kurmaylar Chelsea'nin yıldız ismi için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Takımın pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Buruk, yönetimden transfer istedi. Kurmaylar devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için tartışılmaz bir ismi takıma takviye etmek istiyor. 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi harekete geçen yönetim, yıldız ismi en yakın zamanda transfer etmek istiyor. Galatasaray'da transfer ekibi, transferi bitirmek için Londra'ya gidecek. A Spor'a göre Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki yıldız isim ise Connor Gallagher.
Connor Gallagher kimdir, kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?
Cimbom, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Conor Gallagher, Londra ekibinin altyapısından çıktı. Yıldız isim sırasıyla Charlton Athletic, Swansea City ve West Bromwich Albion takımlarına kiralandı. Son olarak geçtiğimiz sezonu da Crystal Palace'da kiralık geçiren orta saha oyuncusu, gösterdiği performanla milli takıma kadar yükseldi. Gallagher'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
23 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta 3 asiste imza attı. Gallagher'ın bonservis değeri 40 milyon euro. Merkez orta saha oynayan yıldız isim ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Gallagher ile yaz transfer döneminde Borussia Dortmund ilgilenmişti.