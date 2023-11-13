https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktasli-yildiz-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1077325099.html

Beşiktaşlı yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı

Beşiktaşlı yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği sırada siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşadı. Yıldız futbolcunun gözüne dirsek... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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spor

bakhtiyor zaynutdinov

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

hastane

sakatlık

açıklama

futbol

maç

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi evinde ağırladı. Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş'ta korkutan bir sakatlık yaşandı.Başakşehir'de Opoku, Zaynutdinov'a dirseği ile faul yaptı. Acı içinde yerde kalan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi.Beşiktaşlı futbolcular Opoku'nun Zaynutdinov'a faulü sonrasında kart beklentisinde bulundu. Yedek kulübesindeki herkes ayağa kalktı. Sakatlanan Bakhtiyor, 41. dakikada yerine Ghezzal'a bıraktı.Maç sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı.Beşiktaş'tan açıklamaBeşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam yapılan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık olduğunu açıkladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, RAMS Başakşehir müsabakasının 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncunun durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Maç devam ederken hastaneye kaldırılan Zaynutdinov ile ilgili, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır" denildi.

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