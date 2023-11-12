https://sputniknews.com.tr/20231112/real-madrid-arda-gulerin-sakatliklarindan-sonra-kulup-doktorunun-isine-son-verdi-1077312873.html
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi
Real Madrid'e transfer olduğundan beri birden fazla sakatlık yaşayan Arda Güler'in yeni sakatlık haberi sonrası, kulüp doktoru 'tedavi yöntemlerinin şüphe... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T15:55+0300
2023-11-12T15:55+0300
2023-11-12T15:55+0300
spor
arda güler
real madrid
türkiye
futbol
ispanya
sakatlık
carlo ancelotti
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic'in görevine son verirken, İspanyol basını bu kararın arkasında 'Arda Güler olayının' olduğunu iddia etti.Marca gazetesi, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin 'şüphe yaratması' üzerine görevden alındığını ileri sürdü.Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/real-madridin-bugunku-antrenmanina-katilmadi-arda-guler-yeniden-mi-sakatlandi-1077270479.html
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arda güler, real madrid, türkiye, futbol, ispanya, sakatlık, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, türkiye, futbol, ispanya, sakatlık, carlo ancelotti
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri birden fazla sakatlık yaşayan Arda Güler'in yeni sakatlık haberi sonrası, kulüp doktoru 'tedavi yöntemlerinin şüphe yarattığı' iddiası ile işten çıkarıldı.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic'in görevine son verirken, İspanyol basını bu kararın arkasında 'Arda Güler olayının' olduğunu iddia etti.
Marca gazetesi, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin 'şüphe yaratması' üzerine görevden alındığını ileri sürdü.
Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.
Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.
Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.