https://sputniknews.com.tr/20231113/cirilciplak-halde-ben-mehdiyim-bu-size-son-cagrim-diye-sokaklarda-bagirdi-1077347217.html
Çırılçıplak halde sokaklarda dolaşıp 'Ben mehdiyim, bu size son çağrım' diye bağırdı
Çırılçıplak halde sokaklarda dolaşıp 'Ben mehdiyim, bu size son çağrım' diye bağırdı
Kayseri'de bir adam, "Ben mehdiyim, bu size son çağrım" diye bağırarak çırılçıplak halde sokaklarda dolaşırken görüntülendi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T17:13+0300
2023-11-13T17:13+0300
2023-11-13T17:15+0300
türkiye
kayseri
çıplaklık
çıplak
mehdi
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Sosyal medyada etkileşime giren görüntülerde bir erkek çırılçıplak bir halde, 'ben mehdiyim' diye sokaklarda bağırdı. Kayseri'de çekildiği belirtilen görüntülerde söz konusu şahıs "Ben mehdiyim, benim sizlere de ihtiyacım var. Beni engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yahyalı Yenice Mahallesi'ndenim. Bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için peşime düşüp gelin. Size mehdi olduğumu ilan ediyorum. Allah'a inanıyorsanız düşün peşime" diyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/catida-ciplak-guneslenen-vatandasa-polis-sireniyle-uyari-1073961693.html
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kayseri, çıplaklık, çıplak, mehdi
kayseri, çıplaklık, çıplak, mehdi
Çırılçıplak halde sokaklarda dolaşıp 'Ben mehdiyim, bu size son çağrım' diye bağırdı
17:13 13.11.2023 (güncellendi: 17:15 13.11.2023)
Kayseri'de bir adam, "Ben mehdiyim, bu size son çağrım" diye bağırarak çırılçıplak halde sokaklarda dolaşırken görüntülendi.
Sosyal medyada etkileşime giren görüntülerde bir erkek çırılçıplak bir halde, 'ben mehdiyim' diye sokaklarda bağırdı.
Kayseri'de çekildiği belirtilen görüntülerde söz konusu şahıs "Ben mehdiyim, benim sizlere de ihtiyacım var. Beni engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yahyalı Yenice Mahallesi'ndenim. Bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için peşime düşüp gelin. Size mehdi olduğumu ilan ediyorum. Allah'a inanıyorsanız düşün peşime" diyor.