https://sputniknews.com.tr/20231113/cirilciplak-halde-ben-mehdiyim-bu-size-son-cagrim-diye-sokaklarda-bagirdi-1077347217.html

Çırılçıplak halde sokaklarda dolaşıp 'Ben mehdiyim, bu size son çağrım' diye bağırdı

Çırılçıplak halde sokaklarda dolaşıp 'Ben mehdiyim, bu size son çağrım' diye bağırdı

Kayseri'de bir adam, "Ben mehdiyim, bu size son çağrım" diye bağırarak çırılçıplak halde sokaklarda dolaşırken görüntülendi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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Sosyal medyada etkileşime giren görüntülerde bir erkek çırılçıplak bir halde, 'ben mehdiyim' diye sokaklarda bağırdı. Kayseri'de çekildiği belirtilen görüntülerde söz konusu şahıs "Ben mehdiyim, benim sizlere de ihtiyacım var. Beni engellemek isteyenler olacak. Ben Kayseri Yahyalı Yenice Mahallesi'ndenim. Bu size son çağrımdır. Allah'ın rızası için peşime düşüp gelin. Size mehdi olduğumu ilan ediyorum. Allah'a inanıyorsanız düşün peşime" diyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/catida-ciplak-guneslenen-vatandasa-polis-sireniyle-uyari-1073961693.html

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