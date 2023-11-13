https://sputniknews.com.tr/20231113/cansiz-mankenin-uzerindeki-esofmani-uzerine-giydi-1077336243.html

Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giydi

Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giydi

Esenyurt’ta bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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hırsız

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İş hanına giren şahıs bir mağazanın önündeki cansız manken üzerinde sergilenen eşofmanlardan birini gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, üzerindeki giysiyi hemen orada çıkartarak, rahat ve pişkin tavırlarla mankenin üzerinden aldığı eşofmanı giydi.Bir süre üzerindekileri toparlamakla da uğraşan şüpheli, iş hanından ayrılırken başka bir manken üzerinde bulunan şapkayı da alarak kayıplara karıştı.İş hanı esnaflarından Edip Karagören, “Sabah 09:00 sıralarında vatandaşın biri geliyor, mankenin üzerindeki eşofmanı alıyor ve giyip gidiyor. Bu tür olayların olmaması için, başka esnaflarımızın da canı yanmaması için bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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