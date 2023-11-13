https://sputniknews.com.tr/20231113/cansiz-mankenin-uzerindeki-esofmani-uzerine-giydi-1077336243.html
Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giydi
Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giydi
Esenyurt’ta bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T12:27+0300
2023-11-13T12:27+0300
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esenyurt
hırsız
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İş hanına giren şahıs bir mağazanın önündeki cansız manken üzerinde sergilenen eşofmanlardan birini gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, üzerindeki giysiyi hemen orada çıkartarak, rahat ve pişkin tavırlarla mankenin üzerinden aldığı eşofmanı giydi.Bir süre üzerindekileri toparlamakla da uğraşan şüpheli, iş hanından ayrılırken başka bir manken üzerinde bulunan şapkayı da alarak kayıplara karıştı.İş hanı esnaflarından Edip Karagören, “Sabah 09:00 sıralarında vatandaşın biri geliyor, mankenin üzerindeki eşofmanı alıyor ve giyip gidiyor. Bu tür olayların olmaması için, başka esnaflarımızın da canı yanmaması için bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/baskasina-ait-villaya-girdi-hirsiz-degilim-uyumaya-geldim-1076150900.html
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istanbul, esenyurt, hırsız
istanbul, esenyurt, hırsız
Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı üzerine giydi
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Esenyurt’ta bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı.
İş hanına giren şahıs bir mağazanın önündeki cansız manken üzerinde sergilenen eşofmanlardan birini gözüne kestirdi.
Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, üzerindeki giysiyi hemen orada çıkartarak, rahat ve pişkin tavırlarla mankenin üzerinden aldığı eşofmanı giydi.
Bir süre üzerindekileri toparlamakla da uğraşan şüpheli, iş hanından ayrılırken başka bir manken üzerinde bulunan şapkayı da alarak kayıplara karıştı.
İş hanı esnaflarından Edip Karagören, “Sabah 09:00 sıralarında vatandaşın biri geliyor, mankenin üzerindeki eşofmanı alıyor ve giyip gidiyor. Bu tür olayların olmaması için, başka esnaflarımızın da canı yanmaması için bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz” dedi.