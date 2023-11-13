https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktastan-salih-ucanin-sakatligiyla-ilgili-aciklama-1077344268.html

Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T15:50+0300

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spor

beşiktaş

salih uçan

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Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231110/real-madridin-bugunku-antrenmanina-katilmadi-arda-guler-yeniden-mi-sakatlandi-1077270479.html

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beşiktaş, salih uçan