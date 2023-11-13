https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktastan-salih-ucanin-sakatligiyla-ilgili-aciklama-1077344268.html
Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
Beşiktaş, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T15:50+0300
2023-11-13T15:50+0300
2023-11-13T15:56+0300
spor
beşiktaş
salih uçan
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Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231110/real-madridin-bugunku-antrenmanina-katilmadi-arda-guler-yeniden-mi-sakatlandi-1077270479.html
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beşiktaş, salih uçan
Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
15:50 13.11.2023 (güncellendi: 15:56 13.11.2023)
Beşiktaş, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."